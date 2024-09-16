Врач Корепанова: если не лечить герпес, то его обострения станут более частыми

Врач-дерматолог, венеролог клиники «К+31» Мария Корепанова в беседе с изданием «Страсти» объяснила, почему обязательно стоит пролечивать герпес.

Как пояснила медик, всего существует восемь типов вируса. Если их не лечить, они могут давать осложнения и даже выступать триггерами онкологических заболеваний.

«Герпетическая инфекция приводит к смертельному исходу у иммунокомпрометированных пациентов (ВИЧ инфицированные, больные хроническими гепатитами)», — предупредила врач.

Обычно во время лечения пациенту назначаются противовирусные препараты. Специалисты советуют исключить беспорядочные половые связи и вести здоровый образ жизни.