Врач Константиновская призвала использовать SPF при УФ-индексе выше двух

Солнцезащитные средства важны не только летом. Главная цель таких продуктов — защита кожи от ультрафиолетового излучения, способного повысить вероятность развития рака. Об этом рассказала дерматокосметолог Екатерина Константиновская в интервью « Известиям ».

По словам врача, постоянное применение SPF требуется при уровне УФ-индекса три и выше. В средней полосе России большую часть года этот показатель ниже, поэтому использовать солнцезащиту ежедневно не обязательно.

Специалист объяснила, что цифры на упаковке, такие как 30 или 50, указывают на степень защиты. Выбор зависит от типа кожи и ситуации.