Врач Константинова указала на риски длительного грудного вскармливания

Заведующая Центром ранней помощи ДГКБ им. З. А. Башляевой, детский кардиолог и неонатолог Наталья Константинова поделилась рекомендациями по грудному вскармливанию в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

Специалист отметила, что грудное вскармливание целесообразно продолжать до года или полутора лет, а затем ребенка можно переводить на общий стол. С пяти-шести месяцев жизни начинается введение прикорма, который постепенно заменяет завтраки, обеды и ужины.

«Если только грудное вскармливание продолжать до семи-восьми месяцев жизни, будут какие-то проблемы, поэтому прикорм необходим ребенку. Некоторые проблемы также могут быть, если грудное вскармливание продолжается после полутора лет», — предупредила медик.

Как пояснила эксперт, длительное грудное вскармливание вызывает психологическое привыкание, из-за чего возникают трудности с отказом от молока.