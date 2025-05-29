Врач Коньков рассказал, что особую опасность для аллергиков в мае представляет пыльца березы

Для многих россиян весна и начало лета становятся испытанием из-за активного цветения растений. Аллергия приносит с собой слезы, насморк и зуд. Как справиться с этими неприятными симптомами, рассказал Life.ru заслуженный врач РФ, профессор Александр Коньков.

При появлении первых признаков аллергии, таких как конъюнктивит или поллиноз, необходимо немедленно обратиться к аллергологу. Специалист проведет диагностику и назначит подходящее лечение.

По словам профессора, особую опасность в мае представляет пыльца березы, содержащая более 40 белков, шесть из которых — сильные аллергены. Bet v 1 — наиболее опасный из них, вызывающий быструю реакцию гиперчувствительности и развитие симптомов.

Однако береза — не единственный опасный аллерген. Тополь, клен, ива, вяз, ясень и одуванчики также могут вызывать аллергические реакции. Аллергия может проявиться в любом возрасте и сочетаться с другими видами аллергии, например, на продукты или бытовую химию.

Коньков подчеркнул, что внешние проявления аллергии часто сопровождаются общим ухудшением самочувствия, раздражительностью, утомляемостью, бессонницей и снижением работоспособности. Особенно тяжело аллергию переносят дети.

Для облегчения симптомов аллергии лучше сочетать антигистаминные препараты с антилейкотриеновыми средствами и местными спреями, но только после консультации с врачом.