Врач Кондрахин сообщил о связи тяжелой атлетики с тромбообразованием

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил в беседе с aif.ru , что тяжелая атлетика и спортивные дисциплины, вызывающие повышенную нагрузку на нижние конечности, могут увеличить риск тромбоэмболии.

«Здесь стоит вопрос не нагрузки, а перегрузки с точки зрения тяжести, если говорить про тяжелую атлетику как таковую. У человека с серьезными нагрузками на зону нижних конечностей это все приведет к таким последствиям», — пояснил медик.

По его словам, стоматологи, хирурги, грузчики, педагоги и другие люди, чья работа связана с долгим нахождением на ногах, также могут столкнуться с этой проблемой. У таких пациентов нарушается венозный кровоток, что является одним из факторов развития тромбообразования, добавил сайт телеканала «Звезда».

Кондрахин подчеркнул, что для предотвращения рисков необходима комплексная профилактика, включая регулярное УЗИ нижних конечностей и использование компрессионного трикотажа.