Врач Кондрахин сообщил, что регулярное закаливание помогает легче переносить жару

Если человек закален, для его организма и сосудов такие условия привычны.

«Люди, которые имеют этот расширенный диапазон температур, для организма, для сосудов — это привычная среда. То есть как бы их туда-сюда не качала качель, они нормально это воспринимают», — пояснил он.

При этом для тех, кто не привык к резким перепадам температур, смена климатических условий становится стрессом, что нарушает функциональность организма. «Любое изменение температуры — это стресс для организма. А стресс для организма — это нарушение его функциональности», — подытожил врач.