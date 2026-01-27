Врач Кондрахин рекомендовал глубоко подышать в бумажный пакет для борьбы с икотой

Терапевт Андрей Кондрахин поделился, как справиться с икотой в домашних условиях. Можно попробовать выпить много воды залпом или поднять руки вверх и постоять так несколько минут, передала «Вечерняя Москва» .

По словам медика, еще один действенный способ — задержать дыхание или глубоко подышать в бумажный пакет. Также врач предложил присесть на корточках в позу эмбриона, прижав колени к груди.

Специалист предупредил, что длительная икота может быть симптомом неврологических заболеваний или болезней ЖКТ.