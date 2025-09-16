Врач Кондрахин призвал не спать с питомцами, чтобы избежать заражения гельминтозом

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил «Москве 24» , что сон с кошками и собаками может повысить вероятность заражения токсоплазмозом и гельминтозом.

По словам эксперта, у домашних животных должно быть свое место для сна, и делиться своей кроватью с ними не стоит.

«Собаки, например, регулярно гуляют на улице и на лапах, шерсти приносят грязь вместе с огромным количеством бактерий. И не факт, что их получится удалить даже после мытья», — отметил доктор.

Кондрахин подчеркнул, что кошки могут быть источником токсоплазмоза, а совместный сон увеличивает риск заражения. Это заболевание может медленно протекать годами, вызывая изменения в организме и снижая иммунитет. Под ударом оказывается головной мозг, сердечно-сосудистая система и печень.

Кроме того, питомцы являются переносчиками яиц гельминтов, из-за которых человек рискует заболеть гельминтозом, подчеркнул терапевт.