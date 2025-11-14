Врач Кондрахин призвал не игнорировать постоянные головные боли у ребенка

Терапевт Андрей Кондрахин в интервью aif.ru рассказал, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя выявить инсульт у ребенка.

По словам врача, компьютерная томография с контрастом необходима после травм. Однако проводить КТ всем детям без исключения для выявления проблем с сосудами нецелесообразно и затратно.

«Если в роду у кого-то были изменения в головном мозге, отмечались инсульты, у бабушек или дедушек, например, то нужно обращать внимание на состояние ребенка. Не нужно пренебрегать контролем у невролога», — отметил специалист.

Как пояснил медик, особенно важно следить за здоровьем ребенка, если он часто жалуется на головные боли. Такой симптом не всегда указывает на инсульт, но может быть тревожным сигналом.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте