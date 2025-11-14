Врач Кондрахин призвал не игнорировать постоянные головные боли у ребенка

Терапевт Андрей Кондрахин в интервью aif.ru рассказал, на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя выявить инсульт у ребенка.

По словам врача, компьютерная томография с контрастом необходима после травм. Однако проводить КТ всем детям без исключения для выявления проблем с сосудами нецелесообразно и затратно.

«Если в роду у кого-то были изменения в головном мозге, отмечались инсульты, у бабушек или дедушек, например, то нужно обращать внимание на состояние ребенка. Не нужно пренебрегать контролем у невролога», — отметил специалист.

Как пояснил медик, особенно важно следить за здоровьем ребенка, если он часто жалуется на головные боли. Такой симптом не всегда указывает на инсульт, но может быть тревожным сигналом.