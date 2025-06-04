Врач Кондрахин предупредил о риске холодного душа в период отключения горячей воды
В различных областях России начались плановые отключения подачи горячей воды, что заставляет многих граждан менять свои привычки. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил Life.ru, почему резкий переход на охлажденные водные процедуры может негативно сказаться на здоровье.
По его словам, внезапное воздействие низких температур вызывает стресс для организма, что ослабляет иммунную систему и увеличивает шансы заболеть. Эксперт подчеркнул, что особенно опасно это делать в жаркую погоду, когда тело разогрето.
Кондрахин также отметил, что влажная кожа после такого душа способствует более быстрому переохлаждению. «Оптимальным решением будет постепенное снижение температуры воды, чтобы минимизировать риски для здоровья», — советует врач.
Особенно высока вероятность заболеть под холодной водой после жаркого дня, добавил он.