Врач Кондрахин предупредил о риске холодного душа в период отключения горячей воды

В различных областях России начались плановые отключения подачи горячей воды, что заставляет многих граждан менять свои привычки. Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил Life.ru , почему резкий переход на охлажденные водные процедуры может негативно сказаться на здоровье.

По его словам, внезапное воздействие низких температур вызывает стресс для организма, что ослабляет иммунную систему и увеличивает шансы заболеть. Эксперт подчеркнул, что особенно опасно это делать в жаркую погоду, когда тело разогрето.

Кондрахин также отметил, что влажная кожа после такого душа способствует более быстрому переохлаждению. «Оптимальным решением будет постепенное снижение температуры воды, чтобы минимизировать риски для здоровья», — советует врач.

Особенно высока вероятность заболеть под холодной водой после жаркого дня, добавил он.