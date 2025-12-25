Врач Кондрахин предупредил о риске ампутации рук из-за прогулок на морозе без варежек

При прогулках на морозе без варежек или перчаток существует риск обморожения, которое может привести к омертвлению тканей и даже ампутации конечностей. Об этом предупредил терапевт Андрей Кондрахин в беседе с « Абзацем ».

По словам специалиста, рукавицы защищают руки от холодного и сухого воздуха, который особенно опасен для пальцев, так как их температура изначально невысока. Отсутствие защиты способно привести к серьезным последствиям.

«Обморожение может быть до полного омертвления ткани и ампутации», — отметил эксперт.

Он также добавил, что при первых признаках онемения рук необходимо согревать их постепенно. Нельзя опускать их в горячую воду или прикладывать к батарее.