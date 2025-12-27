Врач Кондрахин предложил охлаждающие ванны для профилактики варикозной болезни

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин рассказал « Газете.ru », что охлаждающие ванны могут быть полезны для профилактики варикозного расширения вен на ранней стадии.

По словам врача, улучшение кровообращения — ключ к замедлению развития заболевания.

«Важно, чтобы такие ванны были именно с прохладной водой, а не холодной, не нужно допускать замерзания», — предупредил медик.

Он пояснил, что продолжительность процедуры не должна превышать пяти минут. Игнорирование этого правила может привести к ухудшению состояния здоровья, добавил «Росбалт».