Врач Кондрахин: отказ от сахара улучшит работу мозга через три недели

Организм не нуждается в быстрых углеводах, а отказ от сахара улучшит работу мозга уже через три недели. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Андрей Кондрахин в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, сахар и алкоголь воспринимаются одними и теми же рецепторами, поэтому человек испытывает схожее чувство удовольствия от обоих веществ.

«Для нашего организма сахар вреден. Это быстрые углеводы. Они начинают проникать в организм уже в ротовой полости, достигают головной мозг, а он получает приливы радости и удовольствия», — отметил медик.

Эксперт заверил, что через три недели после исключения сахара из рациона мозг очистится, настроение улучшится. Кроме того, кишечник станет более стабильным, а утром во рту перестанет ощущаться неприятный привкус, добавил RT.