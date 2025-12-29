Врач Кондрахин объяснил, что любые холодные напитки способны спровоцировать простуду

Употребление любых холодных напитков, независимо от содержания алкоголя, может привести к простуде. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru .

Как пояснил эксперт, организм старается согреть поступающую внутрь холодную жидкость, из-за чего местный иммунитет снижается.

«Конечно, удар принимает глотка. И чем больше мы пьем холодного, тем быстрее снижается местный иммунитет. Это приводит к его ослаблению», — предупредил врач.

По его словам, сосуды под воздействием холода сначала сужаются, а затем расширяются, что раздражает слизистую. Если человек не привык пить холодные напитки, это может закончиться ангиной.