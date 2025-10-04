Врач Кондрахин не увидел высокой эффективности в народных средствах при ОРВИ

ОРВИ по-прежнему окружены множеством мифов, и многие предпочитают проверенные «бабушкины» методы. Но безопасны ли они? Кандидат медицинских наук, врач клинической медицины Андрей Кондрахин в беседе с ОТР подчеркнул, что народные средства не подтвердили свою высокую эффективность.

По его словам, «молоко легче прогревает внизу лежащие ткани, легче становится говорить, глотать, но не более того». Мед, по мнению врача, не обладает чудодейственным свойством.

Диетолог-гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова добавила, что теплое молоко с медом может смягчать слизистую и уменьшать раздражение, но лечебного эффекта на вирусы у этого средства нет. Она отметила, что мед противопоказан детям до года и людям с аллергией.

Врачи предостерегли от убеждения, что при высокой температуре нужно укутаться и пропотеть. Это может привести к перегреву и обезвоживанию. Всемирная организация здравоохранения и Минздрав России рекомендуют сбивать температуру только с 38 градусов жаропонижающими средствами.

Александра Разаренова подчеркнула, что принимать душ во время болезни можно, но следует избегать переохлаждения и горячих ванн.