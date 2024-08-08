Врач Кондрахин назвал разделочные доски источниками заразы на кухне

На разделочных досках образуются повреждения, в которых скапливаются бактерии. В итоге эти предметы становятся источником заразы на кухне, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при повреждении бактерии с ножа и продуктов попадают в доску. Туда не может проникнуть моющее средство, что не позволяет очистить ее до стерильного состояния. Также множество микробов может скапливаться на плинтусе кухонного фартука.

Кроме того, прямыми источниками заразы на кухне считаются вафельные полотенца и ножи, отметил Кондрахин.