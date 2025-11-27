Врач Кондрахин назвал физическую нагрузку спасением от стресса

Терапевт Андрей Кондрахин прокомментировал советы сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова для поддержания здоровья, один из которых заключается в минимизации стресса. Об этом сообщил aif.ru .

Специалист согласился с важностью такого правила, но подчеркнул сложность полного отказа от нервозности.

«Не нервничать мы не можем, это суть высшей психической деятельности человека, активная реакция на что-либо. Соответственно, вопрос заключается в другом: как выходить из стресса, не заставляя его крутиться по кругу», — отметил врач.

Спасением от эмоционального напряжения Кондрахин назвал физическую нагрузку. По его словам, самокопания, возникающие после неприятных ситуаций, лучше заменить на пробежку.