Врач Кондрахин назвал бессмысленным прием жаропонижающих при температуре из-за стресса

Некоторые люди в состоянии сильного стресса могут обнаружить у себя повышение температуры тела без каких-либо признаков простуды. Это явление называется термоневрозом и чаще всего встречается у чувствительных людей. Подробнее рассказал терапевт Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, при данном состоянии температура тела может колебаться в пределах 37–38 градусов. Обычно она сохраняется от одного до пяти дней — в зависимости от уровня эмоционального напряжения.

«Выброс тепла происходит за счет увеличения адреналина в крови при сильном стрессе. Далее начинает усиленно работать сердечно-сосудистая система. <…> В итоге подскакивает температура», — пояснил медик.

По словам Кондрахина, принимать жаропонижающие препараты в таком случае бессмысленно. При термоневрозе могут помочь только успокоительные средства, а также работа с ментальной устойчивостью.