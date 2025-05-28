Врач Кондрахин напомнил россиянам о риске кишечных инфекций в летнее время

Кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин, выступая в эфире телеканала ОТР , обратил внимание на проблему летних инфекций, пояснив, что хотя зимой чаще встречаются респираторные заболевания, вызванные простудой и гриппом, летом активизируются другие патогены, способные вызывать острые респираторные вирусные инфекции.

Медицинский специалист отметил, что активность вирусов наблюдается не только в холодное время года, но и в летний период, когда погода теплая и влажная. Примеры распространенных возбудителей болезней включают риновирус и различные формы острых респираторных заболеваний, симптомы которых легко спутать с обычной летней усталостью или аллергией.

Кроме того, Кондрахин отдельно выделил проблему кишечных инфекций, которые становятся частыми гостями в летние месяцы. Основная причина их распространения кроется в неправильных методах хранения продуктов питания, несоблюдении санитарных требований и недостаточной обработке свежих овощей и фруктов перед употреблением. Врач настоятельно рекомендовал уделять больше внимания гигиене пищи, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.