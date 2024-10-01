Врач Кондрахин: использование гаджетов в кровати приводит к ухудшению зрения
Длительное или некорректное использование гаджетов может привести к ухудшению зрения. Какие правила помогут избежать неприятных последствий, рассказал терапевт Андрей Кондрахин «Абзацу».
По словам врача, экран устройства должен располагаться примерно в метре от человека и быть на линии зрения.
«То есть [нужно] не склонять голову, а спокойно держать его перед собой», — отметил медик.
Он также рекомендовал не использовать ноутбуки и смартфоны в кровати. В данном случае они будут находиться слишком близко к глазам, пояснил эксперт.
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