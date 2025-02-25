Врач Кондрахин: гипертония увеличивает риск сердечной недостаточности

Люди с гипертонией и перенесенным инфарктом находятся в зоне повышенного риска развития сердечной недостаточности. Об этом сообщил кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с « Москвой 24 ».

По его словам, при таком состоянии сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь, что приводит к нарушению кровообращения и кислородного снабжения органов.

«Человек постепенно начинает страдать от того, что практически не может двигаться. Органы не омываются нормально кровью, кровоснабжение нарушается, кислорода не хватает, и организм чахнет», — предупредил медик.

Для снижения рисков заболевания Кондрахин рекомендовал строго следовать назначениям врача, избегать стресса и чрезмерных физических нагрузок.