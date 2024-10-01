Врач Кондрахин: боль в спине у пожилых может быть признаком инфаркта
Терапевт Андрей Кондрахин перечислил неочевидные причины боли в спине у пожилых. Об этом сообщила «Москва 24».
По словам врача, неприятные ощущения на уровне грудной клетки могут быть признаком начинающегося инфаркта.
«Мы очень серьезно относимся к этой боли и рекомендуем обязательно пройти обследование, сделать ЭКГ», — предостерег эксперт.
Он также добавил, что опоясывающая боль ниже грудной клетки зачастую указывает на развитие язвы желудка. Еще один возможный вариант — панкреатит.
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