Врач Комкова предупредила о риске подхватить вирус герпеса при купании в фонтане

В зной люди ищут способы освежиться, и городские фонтаны кажутся подходящим местом для этого. В беседе с « Газетой.ru » гастроэнтеролог Эльвира Комкова предупредила о рисках, связанных с таким купанием.

По словам эксперта, вода в фонтанах обновляется раз в 7–10 дней, за это время в ней накапливаются бактерии и вирусы. В жару микроорганизмы размножаются быстрее, что делает воду опасной.

«Вирусы герпеса, папилломы и гепатит А <…> могут передаваться через контакт с зараженной водой», — предупредила специалист.

Среди последствий купания в фонтанах она также выделила кожные заболевания, такие как пиодермии, микозы и кандидозы, добавил сайт KP.RU.