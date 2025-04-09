Врач Кохас: кератиновое выпрямление провоцирует ломкость волос

Процедура кератинового выпрямления может нанести серьезный вред здоровью волос, предупредила трихолог Ольга Кохас в беседе с радиостанцией Sputnik . Речь идет о процедуре, которая делает локоны гладкими и блестящими.

Помимо очевидных плюсов имеются и недостатки. Как пояснила врач, в составе специальных средств присутствуют формальдегид, большое количество силиконов и керосина — компоненты, негативно влияющие на луковицы.

«По моим наблюдениям, те, кто более трех раз сделал кератиновое выпрямление, имеет очень активную ломкость, потому что в структуру волоса проникает керосин», — отметила медик.

По ее словам, после смывания состава локоны будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры: начнут сечься по всей длине, ломаться, электризоваться. Кроме того, через три месяца от объема не останется и следа.