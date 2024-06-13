Врач Клищенко рассказала, что брокколи и черника не теряют полезных свойств при заморозке

Лето — это пора овощей и фруктов, которые нужно есть не только в сезон, но и можно заморозить, сохранив их полезные свойства. Об этом рассказала врач — терапевт-нутрициолог сети «Клиника Фомина» Екатерина Клищенко, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что для заморозки отлично подойдут брокколи, цветная капуста, черника, клубника, кукуруза, зеленая фасоль, зеленый горошек и шпинат. Чтобы сохранить содержащиеся в них витамины и микроэлементы, заготовку следует делать в два этапа.

Сначала продукты нужно подготовить, вымыть и высушить, а потом выложить на доске в один слой и положить в морозилку на несколько часов. Потом переместить в специальные контейнеры или пакеты и оставить до зимы.

Врач посоветовала выбирать продукты для заморозки, когда они находятся на пике зрелости.