Врач Китенко развеяла мифы о шести несуществующих диагнозах в гастроэнтерологии

Гастроэнтеролог пермской клиники «Pro семью» Ольга Китенко в беседе с изданием Здоровье Mail объяснила, почему некоторые диагнозы в гастроэнтерологии устарели или не имеют научного обоснования.

Многие врачи продолжают использовать устаревшие данные, что приводит к постановке нерелевантных диагнозов. Например, диагноз «обострение хронического гастрита» некорректен, так как гастрит — морфологический диагноз, который ставится на основании гистологического исследования биоптата слизистой оболочки желудка.

Другой распространенный ошибочный диагноз — «недостаточность кардии». Гастроэнтеролог отметила, что неполное смыкание нижнего пищеводного сфинктера во время гастроскопии в большинстве случаев — нормальная реакция на присутствие эндоскопа.

Также часто встречаются псевдодиагнозы, связанные с «деформациями» и «перегибами» желчного пузыря. Эти особенности являются вариантом индивидуальной анатомической нормы и не требуют лечения.

Диагноз «дисбактериоз» также не существует с точки зрения доказательной медицины. Нет научно обоснованного понятия «нормального» состава микробиома кишечника, поэтому невозможно диагностировать его нарушение как отдельное заболевание.

«Синдром избыточного грибкового роста» — еще один псевдодиагноз. Грибковая флора, включая различные виды кандиды, является нормальным компонентом микробиома здорового человека.

Наконец, путаница возникает с диагнозом «аллергия на лактозу». На самом деле это может быть либо непереносимость лактозы, либо аллергия на белки коровьего молока — совершенно разные состояния.