Врач Казанцева предупредила об опасности солнцезащитных очков без УФ-фильтра

Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского университета Ангелина Казанцева в интервью « Газете.ru » предупредила, что не все солнцезащитные очки приносят пользу глазам.

По словам врача, некоторые модели могут спровоцировать потерю зрения, так как не обеспечивают надлежащую защиту от ультрафиолета.

«Научно доказано, что ультрафиолет способствует повреждению хрусталика и ускоренному созреванию катаракты, также повреждает макулярную область», — отметила медик.

Она добавила, что носить очки с УФ-фильтром крайне важно, особенно в яркие солнечные дни. Казанцева рекомендовала приобретать такие аксессуары в специализированных магазинах оптики, добавили «Известия».