Врач Казанцева предупредила, что сон в линзах создает условия для размножения бактерий

Ассистент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева рассказала «Газете.Ru» , что сон в контактных линзах создает условия для размножения бактерий и сокращает доступ кислорода к глазу.

Для здоровья глаз нужны кислород, влага и чистота. «Когда вы закрываете веки во сне, доступ кислорода к глазу и так сокращается. А если в глазу остается линза, — она превращается из «окна» в герметичный полиэтиленовый пакет», — предупреждает эксперт.

За день на поверхности линзы оседают пыль, бактерии и микроорганизмы из окружающей среды. Ночью при закрытых веках они активно размножаются, создавая риск инфекции.

Врач отметила, что самое опасное из последствий — акантамебный кератит, который может потребовать пересадки роговицы и грозит необратимым снижением зрения.

Привычка спать в линзах также может привести к краевому кератиту и хронической гипоксии, которая вызывает врастание сосудов в роговицу.