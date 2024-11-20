Врач Казакова призвала использовать сосудосуживающие капли в нос ограниченное время

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Элина Казакова в беседе с радио Sputnik рассказала, что сосудосуживающие капли в нос можно использовать лишь ограниченное время, а именно не более пяти дней.

Срок дольше чем пять дней может привести к зависимости от капель. По словам медика, чем дольше человек будет ими пользоваться, тем хуже будут себя чувствовать сосуды.

«Если у вас была какая-либо лороперация на носу, то использовать капли категорически нельзя», — пояснила Казакова.

Длительное использование капель может привести к атрофическим процессам на перегородке и на всей слизистой носа, вплоть до перфорации перегородки носа. К тому же сужение сосудов в носу ведет к сужению сосудов в сердце и в головном мозге, что постепенно может привести к гипертонической болезни сердца и ишемической болезни