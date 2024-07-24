Врач Казакова назвала первый триместр беременности самым критическим периодом для развития плода

Жизненно важные органы и системы ребенка формируются в первом триместре беременности. Этот период считается самым критическим для развития плода, рассказала акушер-гинеколог Дарья Казакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, именно в первые три месяца чаще всего диагностируют самопроизвольный выкидыш и неразвивающуюся беременность. Причинами этого становятся генетически обусловленные аномалии развития эмбриона.

Во втором триместре повышается риск преждевременных родов, а в третьем — преэклампсии. Такое состояние сопровождается высоким артериальным давлением и отеками, отметила Казакова.