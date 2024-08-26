Врач Казачкова рекомендовала включать в завтрак школьника яйца, творог и кашу

Правильный завтрак является основой для хорошего настроения, концентрации на занятиях и высоких оценок. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова поделилась с «Газетой.Ru» советами о том, каким должен быть первый прием пищи у школьников.

По ее словам, есть множество продуктов, которые помогают улучшить память, сосредоточенность и умственные способности. В частности, диетологи рекомендуют включать в утренний рацион детей следующие яйца, отличный источник белка и холина, необходимых для нормальной работы мозга. А также каши, медленные углеводы, которые дарят длительное чувство насыщения, и творог, богатый кальцием и белком, важными для роста и развития.

Также подойдут орехи и сухофрукты — естественные источники энергии и полезных жиров, и свежие фрукты и ягоды — витамины и антиоксиданты, поддерживающие иммунитет.