Врач Казачкова рекомендовала включать в завтрак школьника яйца, творог и кашу

Правильный завтрак является основой для хорошего настроения, концентрации на занятиях и высоких оценок. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова поделилась с «Газетой.Ru» советами о том, каким должен быть первый прием пищи у школьников.

По ее словам, есть множество продуктов, которые помогают улучшить память, сосредоточенность и умственные способности. В частности, диетологи рекомендуют включать в утренний рацион детей следующие яйца, отличный источник белка и холина, необходимых для нормальной работы мозга. А также каши, медленные углеводы, которые дарят длительное чувство насыщения, и творог, богатый кальцием и белком, важными для роста и развития.

Также подойдут орехи и сухофрукты — естественные источники энергии и полезных жиров, и свежие фрукты и ягоды — витамины и антиоксиданты, поддерживающие иммунитет.

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