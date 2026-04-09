Врач Казаченко указал на связь недостатка сна с риском преждевременной смерти

Сомнолог Александр Казаченко предупредил о серьезных последствиях хронического недосыпа. Об этом сообщила Lenta.ru .

По словам врача, недостаток сна увеличивает вероятность преждевременной смерти на 12%. Кроме того, хронический недосып связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаточное количество ночного отдыха не позволяет организму полноценно восстанавливаться.

Единичные случаи недосыпа негативно сказываются на когнитивных функциях. Длительный дефицит ночного отдыха может привести к вспыльчивости, апатии, эмоциональному выгоранию и депрессии, добавило «АБН24».