Врач Каторгин призвал не обращаться к ИИ за медикаментозной помощью

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин сообщил сайту телеканала « Звезда », что нейросеть не может довести здорового человека до психоза, но может спровоцировать недуг у человека с психическим заболеванием.

Как пояснил врач, в периоды обострений у таких пациентов даже обычные или непривычно полученные сведения могут восприниматься как стимулы к определенным действиям.

«Может спровоцировать или ухудшить. Но здорового человека искусственный интеллект довести до психоза, мне кажется, на сегодняшний день не может», — отметил медик.

Каторгин призвал не обращаться к искусственному интеллекту за психологической или медикаментозной помощью. По его словам, подбор лечения чрезвычайно важен и сугубо индивидуален. Настоящий доктор всегда предупреждает о возможных побочных эффектах, чего ИИ сделать не способен, пояснил психиатр.