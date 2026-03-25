Врач Катков рассказал, что коррекция век может улучшить зрительную функцию

Пластическая хирургия области вокруг глаз — востребованная процедура, которая помогает бороться с признаками старения. Подробнее рассказал хирург Александр Катков, передала «Вечерняя Москва» .

По его словам, существует несколько видов операции. Так, верхняя блефаропластика устраняет избытки кожи на верхних веках. Нижняя блефаропластика показана при избытках кожи нижних век, мешках и кругах под глазами.

Медик отметил, что операция может улучшить зрительную функцию, устраняя избытки кожи, которые затрудняют моргание. Также блефаропластика помогает активным молодым людям, чья энергичность не соответствует выражению усталости на лице, добавила газета «Петербургский дневник».