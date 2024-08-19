Врач Катанахова: кондиционер может стать причиной воспаления оболочек головного мозга

Живущие внутри кондиционера микроорганизмы и вирусы способны спровоцировать серьезные заболевания. Об этом рассказала врач Людмила Катанахова в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, от устройства можно заработать менингит. Недуг, сопровождающийся воспалением оболочек головного и спинного мозга, имеет высокие показатели летальности.

Самым опасным считается бактериальный менингит. После него возникают такие осложнения, как глухота, потеря зрения, некрозы тканей и проблемы с мыслительными процессами, отметила медик.