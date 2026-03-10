Врач Каспарова назвала нарастающую боль в грудной клетке основным симптомом инфаркта миокарда

Врач по медицинской профилактике Анжела Каспарова в рамках спецпроекта «Дежурный врач» рассказала ИА «ПензаПресс» об опасных симптомах, которые могут свидетельствовать об инфаркте миокарда.

Как отметил врач, основные симптомы включают боль или дискомфорт в области грудной клетки (за грудиной), которая может быть давящей, жгучей, сжимающей. Боль может распространяться в левую руку, плечо, под лопатку, в шею, нижнюю челюсть. Также отмечается нехватка воздуха, одышка, холодный липкий пот, бледность, резкая слабость, головокружение, чувство страха.

Если вышеуказанные признаки сохраняются более 5–10 минут, не проходят после приема нитроглицерина или отмечается их нарастание, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Кроме того, боль может локализоваться не за грудиной, а в других частях тела: руке, спине, нижней челюсти слева, имитируя зубную боль, в области желудка. Встречаются также симптомы, схожие с приступом бронхиальной астмы с одышкой, нарушения сердечного ритма, признаки нарушения мозгового кровообращения.

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных признаков, важно не терпеть и не ждать, что он пройдет, а немедленно вызвать скорую помощь, позвонив по номеру 103 или 112, заключила Каспарова.