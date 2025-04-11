Медики считают, что частое употребление энергетиков в больших дозах опасно для здоровья. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО .

По ее словам, витаминизированные энергетики — это скорее уловка маркетологов. В некоторых таких напитках содержание витаминов превышает суточную норму потребления. Это может привести к проблемам с пищеварением, сыпи и тошноте.

Кроме того, в энергетиках содержатся кофеин и сахар, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую и нервную системы, почки и зубы. Также они способствуют развитию ожирения, сообщил сайт kp.ru.

Ранее СМИ писали, что энергетические напитки были созданы для экстренного пополнения энергии. После их употребления нужно обеспечить себе полноценный отдых. Врачи рекомендуют не пить больше 500 миллилитров энергетиков в день и желательно не регулярно.