Врач Кашух: сыр может способствовать появлению отеков

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из лаборатории «Гемотест» рассказала RT о пользе и вреде сыра. Она отметила, что сыр богат молочным белком и жирами, поэтому является калорийным и питательным продуктом.

Многие виды сыра богаты витаминами A и группы B, среди которых витамин B12, способствующий поддержанию энергии и работоспособности. Также в сыре присутствует аминокислота триптофан, являющаяся предшественником серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение.

Конкретной нормы потребления сыра в сутки не существует, однако важно учитывать, что этот продукт достаточно калориен. Так, например, в 100 граммах пармезана содержится примерно 430 килокалорий. Помимо этого, все сыры содержат значительное количество соли, которая может способствовать задержке жидкости в организме, появлению отеков и дополнительной нагрузке на сердце и сосуды.

Качественный сыр, изготовленный по всем стандартам, может приносить пользу при отсутствии у человека непереносимости лактозы или аллергических реакций на молочный белок.