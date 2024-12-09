Врач Кашух рекомендовала в новогоднюю ночь выбрать диетические варианты мясных блюд

Переедание в новогоднюю ночь может обернуться для человека серьезными проблемами с пищеварением, особенно у тех, у кого ужже есть проблемы с ЖКТ. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, одна из причин дискомфорта после новогоднего застолья — тяжелые мясные блюда. Поэтому лучше заменить их на более диетические варианты.

В частности, вместо запеченной свинины можно подать на стол индейку, курицу или рыбу нежирных сортов. Также хорошим выбором станет телятина.

Кроме того, не стоит пить алкоголь вместе с едой, лучше сначала подкрепиться, а только потом выпить бокал-другой любимого напитка, посоветовала врач.