Врач Кашух рассказала, что съедобными грибами тоже можно отравиться

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и съедобными. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Она объяснила, что съедобные грибы могут быть опасны, если они росли в неподходящем месте. В частности, там, где в земле есть соли тяжелых металлов, органические яды или токсичные вещества.

«Собранные в лесу грибы нужно почистить и обработать в течение 12–18 часов. Поскольку они впитывают воду как губка, лучше их не промывать, а сначала удалить червивые и потемневшие места ножом, потом ополоснуть водой и отварить в течение 15–30 минут», — отметила врач.

Она добавила, что только после такой предварительной обработки грибы можно готовить дальше. Врач добавила, что это в любом случае тяжелая пища, поэтому не стоит есть больше 150 граммов в день и не чаще двух или трех раз в неделю.

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