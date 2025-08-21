Врач Кашух рассказала, что осенью резко увеличивается количество случаев ОРВИ

Осенью у многих людей могут усиливаться симптомы хронических заболеваний. На это влияют изменения погоды, повышенная влажность, недостаток солнечного света и стресс от возвращения к рабочему графику после отпуска, сообщила RT врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По ее словам, осенью резко увеличивается количество случаев ОРВИ.

«Дефицит витамина D, связанный с нехваткой солнца, приводит к некоторому снижению иммунитета, а частые дожди и перепады температур — к переохлаждению организма, что повышает уязвимость дыхательных путей к патогенным микроорганизмам. Кроме того, вирусы, вызывающие ОРВИ, лучше выживают в условиях холода, повышенной влажности и отсутствия солнца», — подчеркнула эксперт.

Кашух также отметила, что холодный воздух и высокая влажность могут вызывать приступы бронхиальной астмы. Помимо этого, осенью возрастает концентрация аллергенов, например, плесени и пыльцы позднецветущих растений, что ухудшает ситуацию.

Чтобы минимизировать риск заболеваний, специалист рекомендовала вести активный образ жизни, придерживаться сбалансированного питания и следить за количеством потребляемой жидкости. Также она посоветовала избегать мест с большим скоплением людей, таких как торговые центры.