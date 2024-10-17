Врач Кашух рассказала, что мальтит часто добавляют в «диетические» сладости

Новости о массовом отравлении зефиром вызвали обеспокоенность у россиян. Эксперты считают, что причиной недомогания могли стать мальтит — заменитель сахара, часто используемый в диетических продуктах. Он популярен среди людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет. Екатерина Кашух, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук, объяснила Life , что мальтит разрешен во многих странах и считается безопасным.

Однако она добавила, что у чувствительных людей может вызывать дискомфорт и даже слабительный эффект при превышении дозы (более 20-30 граммов).

Это связано с тем, что мальтит медленно усваивается в тонком кишечнике и ферментируется в толстом, что приводит к образованию газов и таким симптомам, как вздутие, тошнота и диарея.

Кроме зефира, мальтит содержится в низкокалорийных сладостях: пряниках, печенье, шоколаде и протеиновых батончиках. Их чрезмерное потребление также может вызвать неприятные эффекты.