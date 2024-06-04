Врач Кашух рассказала, что крапива полезна для укрепления костей и улучшения зрения

Двудомная крапива — сорт с высоким стеблем и крупными листьями, активно используется хозяйками в народной кухне. Ее целебные свойства были известны еще нашим предкам, рассказала «Известиям» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Этот вид растения содержит витамины С, В6, В9, В12, благодаря которым можно укрепить кости и улучшить зрение, а также быстрее заживить раны. По словам медика, крапива содержит вещества, поддерживающие иммунитет и защищающие организм от заболеваний.

С помощью витамина К, который также входит в состав крапивы, можно предотвратить возникновение раковых опухолей, добавила Кашух.