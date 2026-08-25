Врач Кашух предупредила об отсутствии безопасной дозы энергетиков

Кашух объяснила, что кофеин из энергетиков быстро поступает в кровь, учащает сердцебиение и повышает давление. Напиток создает ощущение бодрости, но не восполняет силы: после окончания его действия появляются сонливость, раздражительность и проблемы с концентрацией. У тревожных людей это может усилить беспокойство или вызвать панические приступы.

Кислая среда энергетиков раздражает слизистую желудка и может привести к изжоге или воспалению. Большое количество сахара вызывает резкие колебания уровня глюкозы, слабость и тремор. По словам врача, такие перепады со временем повышают риск сахарного диабета.

Особенно опасно сочетать энергетики с алкоголем: кофеин маскирует опьянение, из-за чего человек может выпить больше спиртного. Это увеличивает нагрузку на сердце, печень и поджелудочную железу. При постоянном употреблении формируется привыкание, а отказ сопровождается разбитостью и подавленным настроением.