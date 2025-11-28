Врач Кашух предупредила о риске анемии и снижения иммунитета в строгий пост

Рождественский пост — один из самых длительных и строгих в христианской традиции. На протяжении 40 дней верующие отказываются от мяса, яиц и молочных продуктов. Однако такое резкое изменение пищевых привычек может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Подробнее рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Ura.ru .

По словам врача, постный рацион богат клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами, которые благотворно влияют на пищеварение и иммунитет. Однако полный отказ от животных продуктов нередко вызывает дефицит белка, кальция, омега-жирных кислот и витаминов группы B. Среди последствий — ухудшение самочувствия, снижение защитных функций организма, слабость и утомляемость.

«Также из растительной пищи сложно получить необходимый уровень витаминов группы B и железа. А эти вещества крайне важны для нормального кроветворения. Их дефицит может привести к развитию анемии», — предупредила медик.

Врач рекомендовала включить в постное меню бобовые, крупы, тофу, зеленые салаты, семена и орехи. Также важно проконсультироваться с врачом.