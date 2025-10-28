Врач Кашух предупредила о хроническом воспалении печени при вирусном гепатите

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с RT сообщила, что при вирусном гепатите может развиваться хроническое воспаление печени, которое ведет к циррозу и потере функции органа.

Кашух объяснила, что заболевания печени, такие как гепатит и цирроз, характеризуются постепенным разрушением печеночных клеток и их замещением соединительной тканью. Это приводит к нарушению нормальной функции печени, что негативно сказывается на пищеварении, обмене веществ и работе иммунной системы.

Пациенты с такими заболеваниями испытывают слабость, болевые ощущения в правом подреберье, потерю аппетита и снижение веса. Кашух подчеркнула, что цирроз печени увеличивает риск развития онкологических заболеваний, поэтому важно своевременно обратиться за медицинской помощью.

Лечение гепатита и цирроза не всегда приводит к полному выздоровлению, но позволяет замедлить прогрессирование болезни. Успех лечения зависит от иммунитета пациента и его образа жизни.