Врач Кашух предупредила, что весной возрастет риск заражения кишечными инфекциями

По словам специалиста, с наступлением тепла меняются условия хранения и употребления продуктов. С повышением температуры воздуха пища начинает портиться быстрее, особенно если нарушается температурный режим.

«С наступлением тепла люди чаще едят вне дома, покупают уличную еду, выезжают на пикники. При этом далеко не всегда есть возможность полноценно вымыть руки или соблюдать правила гигиены», — предостерегла Кашух.

Также врач отметила, что весной многие начинают «разгружать» рацион после зимы, переходят на более легкую пищу, иногда — на строгие диеты. Это может влиять на работу желудочно-кишечного тракта и его защитные механизмы, делая организм более чувствительным к инфекциям.

Для профилактики врач посоветовала тщательно мыть руки, овощи и фрукты, соблюдать условия хранения продуктов и внимательно относиться к качеству еды.