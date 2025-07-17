Врач Кашух предупредила, что привычка «заедать» стресс может привести к пищевой зависимости

Сладости и другая «комфортная еда» могут временно маскировать симптомы стресса. Глюкоза быстро попадает в мозг, способствуя выбросу серотонина и дофамина, что снижает тревожность и поднимает настроение. Однако такой подход опасен, поскольку ведет к расстройствам пищевого поведения. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с РИАМО .

Доктор отметила, что со временем еда начинает восприниматься не как источник энергии, а как способ уйти от проблем. Это формирует привычку «заедать» стресс и может привести к пищевой зависимости, пишет сайт kp.ru.

Кашух подчеркнула, что еда не улучшает психоэмоциональное состояние и не влияет на причину симптомов.

«Тревога лишь на время заглушается, а потом возвращается, и еще добавляется чувство вины и недовольства собой», — добавила она.

Специалист порекомендовала системный подход для борьбы со стрессом, который предполагает выявление возможных физиологических причин, например, гормональных нарушений. Врач подчеркнула, что полезными будут дыхательные практики, психотерапия и спорт.