Врач Кашух предупредила, что опохмел повышает токсическую нагрузку на печень и головной мозг

Многие люди полагают, что опохмел после бурного застолья позволяет облегчить симптомы алкогольного отравления и быстрее прийти в форму, однако это далеко не так. Как рассказала Life врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, этот способ приносит лишь временное облегчение.

На самом деле, опохмел повышает токсическую нагрузку на организм, в особенности на печень и головной мозг. У человека может развиться обезвоживание, что повышает риск формирования алкогольной зависимости.

Кофеин и другие стимуляторы также считаются вредными и дают лишь временный эффект. Они усиливают обезвоживание и увеличивают нагрузку на сердце, пояснила медик.