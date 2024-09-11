Врач Кашух предупредила, что опохмел повышает токсическую нагрузку на печень и головной мозг

Многие люди полагают, что опохмел после бурного застолья позволяет облегчить симптомы алкогольного отравления и быстрее прийти в форму, однако это далеко не так. Как рассказала Life врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, этот способ приносит лишь временное облегчение.
На самом деле, опохмел повышает токсическую нагрузку на организм, в особенности на печень и головной мозг. У человека может развиться обезвоживание, что повышает риск формирования алкогольной зависимости.
Кофеин и другие стимуляторы также считаются вредными и дают лишь временный эффект. Они усиливают обезвоживание и увеличивают нагрузку на сердце, пояснила медик.
Катера ВСУ бросили у берегов Крыма раненых
Новый врач пополнил штат приемного отделения Воскресенской больницы
Осужденный Стрелков опроверг сообщения об отправке на СВО из колонии
Пленный боец ВСУ назвал несправедливым решение Зеленского наградить Баранюка и Волынского
Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья скачали паспорт льготника с «Госуслуг»
Появились кадры из квартиры в Раменском, в которую попал украинский дрон
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте