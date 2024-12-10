Врач Кашух предупредила, что мандарины могут вызвать изжогу

Новогодние праздники и зиму вообще сложно представить без мандаринов, однако эти цитрусовые могут стать причиной плохого самочувствия. Об этом Ura.ru рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, мандарины из-за высокого содержания в них кислоты могут раздражать слизистую желудка и становиться причиной возникновения изжоги.

Кроме того, эти фрукты могут вызвать чрезмерное газообразование, вздутие живота и боли.

Врач добавила, что мандарины не стоит сочетать с мясом, рыбой и молоком. В противном случае может начаться диарея.